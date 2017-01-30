Страховые пенсии увеличатся на 5,4%

С 1 февраля страховые пенсии будут повышены на 5,4%, сообщает пресс-служба правительства РФ. Таким образом, пенсия с 1 февраля в этом году вырастет на уровень инфляции прошлого года.

Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (пенсионного балла), с учетом которого назначаются страховые пенсии, составит 78,28 рубля (до 1 февраля 2017 года – 74,27 рубля). Вместе со страховой пенсией на 5,4% до 4805,11 рублей увеличится фиксированная выплата к ней.

Средства на эти цели были предусмотрены в законе о бюджете Пенсионного фонда в полном объеме: около 230 млрд рублей.

По информации вице-премьера РФ Ольги Голодец, средняя пенсия в 2017 году составит 13 тысяч 620 рублей.

В Кузбассе в 2017 году среднегодовой размер страховой пенсии по старости достигнет 13822 рублей, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 708 рублей.

Для Кемеровской области в 2017 году на индексацию страховых пенсий в бюджет ПФР заложено 427 млн. рублей.

По словам вице-премьера, подписаны два постановления правительства, на основании которых Пенсионный фонд перейдет к выплате неработающим пенсионерам повышенных страховых пенсий, в том числе пенсий по старости и инвалидности. Увеличение пенсий с 1 февраля на 5,4% коснется 31400 тыс. неработающих пенсионеров.

По словам Голодец, в настоящий момент Минтруд готовит еще один нормативный акт, который связан с тем, что с 1 апреля 2017 года должна быть произведена еще одна доиндексация пенсий в соответствии с законом о бюджете РФ.