Угольная компания "Заречная" в Кузбассе планирует начать банкротство

По информации «КоммерсантЪ», угольная компания "Заречная" в Кузбассе планирует начать процедуру собственного банкротства для очистки компании от долга, превышающего 30 млрд рублей.

Около 90% долга приходится на долю Газпромбанка. После этого "Заречная" снова может быть предложена крупным угольным компаниям.

УК "Заречная" включает в себя три шахты, обогатительную фабрику "Спутник", трейдер CCZ Trade S.A. и 50% в угольном портовом терминале Baltic Coal Terminal в Латвии (мощность — 6 млн тонн в год). В 2015 году добыча составила 8,5 млн тонн угля, продажи — 6,3 млн тонн.

С 2013 года "Заречная" подконтрольна Газпромбанку и входящей в группу государственного Уралвагонзавода "УВЗ-Логистик".

Ранее сообщалось, что держатели пакета акции с 2015 года искали покупателей на активы: к управлению привлекались СДС, "Кузбассразрезуголь" (КРУ) и один из основателей "Сибуглемета" Александр Щукин.

Однако СДС и КРУ отказались от актива, а Александр Щукин, по словам губернатора Кузбасса Амана Тулеева, в августе получил контроль над УК "Заречная". Но, по информации «КоммерсантЪ», формально сделка не была закрыта.

В настоящее время Александр Щукин находится под следствием по делу о вымогательстве контрольного пакета акций ОАО

«Разрез Инской».

Именно после провала партнерства с Щукиным Газпромбанк стал рассматривать сценарий банкротства "Заречной". Долги компании перед банком составляют 25-30 млрд рублей.

По даннымkartoteka.ru, в 2016 году к компаниям "Заречной" были поданы иски на 11,8 млрд рублей. Крупный кредитор — входящий в группу ВЭБа Связь-банк, требующий от компаний группы около 3,2 млрд рублей.

По информации издания, после банкротства активы "Заречной", скорее всего, будут снова предложены крупным угольным компаниям из Кузбасса, в первую очередь СУЭК и КРУ.