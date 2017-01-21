В Кузбассе выявлено более 4500 нарушений закона на углеперерабатывающих предприятиях

В 2016 году Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли провела проверки исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности на 112 угледобывающих предприятиях и выявила 4560 нарушений закона.

По постановлениям прокурора к административной ответственности привлечено 1141 лицо, наложены штрафы на сумму более 36 млн. руб., шесть должностных лиц дисквалифицированы.

Внесено 112 представлений об устранении нарушений закона, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 913 должностных лиц.

Прокурор принес 26 протестов на незаконные правовые акты, все протесты удовлетворены, акты приведены в соответствие с законом.

Наиболее распространенными нарушениями на угольных предприятиях Кузбасса, являются необеспеченность работников средствами индивидуальной защиты; несоответствие плановой численности работников предприятий фактической; несвоевременное проведение аттестации инженерно-технических работников; нарушение режима труда и отдыха; отсутствие экспертиз промышленной безопасности как на здания и сооружения, так и на технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте; нарушение проектных решений и согласованных планов развития горных работ.