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Определен шорт-лист премии «Серебряный Лучник» – Сибирь

16 января завершилось онлайн-голосование членов жюри Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Сибирь.

Эксперты из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Омска, Норильска, Иркутска, Барнаула и Кемерова оценили более 60 проектов, представленных сибирскими регионами.

По итогам оценок жюри в шорт-лист вошло 20 проектов. Лидеры – Красноярск, Омск и Кемерово – представили по три проекта, из Новосибирска, Томска, Иркутска и Барнаула в шорт-лист попали по два проекта, также в число лучших вошли участники из Братска, Железногорска и Улан-Удэ.

В числе проектов из Кузбасса, вошедших в шорт-лист премии«Серебряный Лучник»–Сибирькинопоказ GoodLine, автор Анна Кузьмина (Кемерово), программа «Лыжи Мечты» в Кемеровской области как инструмент развития партнерских отношений с региональными властями и общественностью, автор Петр Пинтусов (Кемерово),  «Детализация» летний уличный фестиваль, автор Ольга Васильева (Кемерово).

Рубрики: Общество
Автор: Лариса Сергеева
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