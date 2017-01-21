Погода
на 23 января
-9°C
Курс валют
на 22 января
$ 59.58
63.75
Ваш город:
ГлавнаяНовостиНовости ПрокопьевскаВ Прокопьевске пройдет вечер памяти Владимира Высоцкого
Новости

В Прокопьевске пройдет вечер памяти Владимира Высоцкого

25 январяв Прокопьевске в КВЦ "Вернисаж" пройдет вечер памяти Владимира Высоцкого, сообщает портал Прокопьевск.ру.

Музыкально-поэтический вечер пройдет в формате «Свободный микрофон». В программе вечера — выступление актеров Прокопьевского драматического театра, студентов актерского отделения Прокопьевского колледжа искусств, поэтов и бардов города.

В рамках вечера будет представлена выставка уникальных фотографий из архива «Вернисажа», сборник стихов, печатная продукция, выпущенная к юбилейным датам, пластинки и диски Высоцкого.

Экспозиция продолжит работу до 28 января.

Рубрики: Культура
Автор: Лариса Сергеева
Оценить новость:
Рейтинг новости - 0.00 /5 (0 оценок)
Поделиться:
Комментарии

Комментариев пока нет.

Комментировать:
Последние новости