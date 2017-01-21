В Прокопьевске пройдет вечер памяти Владимира Высоцкого

25 январяв Прокопьевске в КВЦ "Вернисаж" пройдет вечер памяти Владимира Высоцкого, сообщает портал Прокопьевск.ру.

Музыкально-поэтический вечер пройдет в формате «Свободный микрофон». В программе вечера — выступление актеров Прокопьевского драматического театра, студентов актерского отделения Прокопьевского колледжа искусств, поэтов и бардов города.

В рамках вечера будет представлена выставка уникальных фотографий из архива «Вернисажа», сборник стихов, печатная продукция, выпущенная к юбилейным датам, пластинки и диски Высоцкого.

Экспозиция продолжит работу до 28 января.