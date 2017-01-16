В Кузбассе назначен заместитель губернатора по инвестициям и инновациям

Сегодня губернатор Кемеровской области Аман Тулеев назначил на должность заместителя губернатора по инновациям и инвестициям. Им стал исполнительный директор организации "Опора России" Станислав Черданцев, сообщает пресс-служба АКО.

Станислав Черданцев работал исполнительным директором Кемеровского областного отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" с 2010 года.

Напомним, ранее должность заместителя губернатора по инновациям и инвестициям занимал Владимир Чернов, который в декабре 2016 года был назначен на пост первого вице-губернатора области после возбуждения уголовного дела о вымогательстве против и.о. заместителя губернатора Кемеровской области Александра Данильченко.