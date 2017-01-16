Сбербанк оштрафован за неисполнение требований судебных приставов

Арбитражный суд Москвы рассмотрел дело о привлечении к административной ответственности ПАО «Сбербанк России» за неисполнение требований постановления судебного пристава-исполнителя Новокузнецкого межрайонного отдела, сообщает Правоохранительный портал Кузбасса.

Ранее, в октябре 2016 года судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке, на общую сумму более 1млн 800 тыс. рублей.

Как сообщает УФССП России по Кемеровской области, банк частично исполнил постановление судебного пристава, а затем, вопреки требованиям ст. 855 Гражданского Кодекса Российской Федерации, нарушил очередь списание денежных средств.

Это послужило поводом для возбуждения дела об административном правонарушении. Арбитражный суд, изучив материалы дела, оценив представленные доказательства вины, принял решение о привлечении банка к административной ответственности в виде штрафа в размере 937 тысяч рублей