Стоимость минимального набора продуктов питания в России составляет около 4 тыс. рублей

По данным Федеральной службы государственной статистики стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России в конце декабря 2016 года достигла 3 тыс. 701,9 руб. и по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 0,9%, сообщает Росбалт.

При этом с начала года продуктовая корзина в стране подорожала на 3,5%.

В частности, как отмечает Росстат, стоимость набора в Москве в конце декабря составила 4 тыс. 447,8 руб. и за месяц выросла на 0,8% (в целом за минувший год — на 5%), в Санкт-Петербурге — 4 тыс. 465,8 руб. (рост на 0,9% и 4,8% соответственно).

При этом самым дорогим минимальный продуктовый набор в декабре оказался на Чукотке (9 тыс. 204,1 руб.; рост на 0,7% к предыдущему месяцу), а самым дешевым — в Курской области (2 тыс. 999,8 руб.; также плюс 0,7%).

В целом в России за минувший год потребительские цены повысились на 5,4%.

В Кузбассе по данным Кемеровостата, в декабре 2016 года индекс потребительских цен составил 4,5%: продукты подорожали в среднем на 4,8%, а цены на непродовольственные товары выросли на 6,4%, на услуги – на 1,1%.

В среднем, по данным Кемеровостата, мясная продукция подорожала за год на 1,51%. В том числе, мясо птицы – на 4,43%, субпродукты мясные – 4,28%, колбасные изделия — на 4,13%, мясные консервы — на 9,8%. Рыба и морепродукты подорожали на 7,24%.

Сливочное масло подорожало на 22,6%, оливковое — на 18,4%. Цены на молоко и молочную продукцию поднялись в среднем на 9,4%. На сыр – на 13,9%. Шоколад и кондитерские и изделия выросли в цене на 8,5%, а чай и кофе – на 13%.

Гречка за год поднялась в цене на 21,7%. А чеснок подрожал на 50%.

Из непродовольственных товаров значительно подорожали: импортные сигареты (22,5%), корма для животных (15,3%), велосипеды (17,9%), парфюмерно-косметические товары — 11,6%, обувь и трикотаж — на 10-11%.