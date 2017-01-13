В Кузбассе пройдет традиционная Театральная лаборатория

Сегодня в Новокузнецком драматическом театре пройдет традиционная театральная лаборатория, посвященная творчеству выдающегося русского писателя Николая Семеновича Лескова — «Грешные праведники Лескова».

Во время работы театральной лаборатории будут поставлены эскизные спектакли «Загон», «Леди Макбет Мценского уезда», «Очарованный странник». Показы эскизов для зрителей пройдут с18 по 20 января. После каждого показа зрители смогут высказать свои впечатления в обсуждениях, проголосовать по поводу целесообразности его дальнейшей доработки и включения в текущий репертуар театра

Художественный руководитель лаборатории - театральный критик, театровед, старший научный сотрудник Российского института искусствознания, редактор журнала «Вопросы театра», преподаватель ГИТИСа Александр Вислов (г.Москва). В работе лаборатории также примут участие режиссёры Антон Безъязыков (г.Кемерово), Денис Кожевников (г.Санкт-Петербург), Анна Зуева (г.Новосибирска).