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Правительство РФ предлагает отбирать у граждан жилье за долги

Правительство РФ вынесло на обсуждение законопроект, согласно которому разрешается изымать единственное жилье у граждан за долги, сообщает Росбалт

Предлагается внести в Гражданский процессуальный кодекс изменения, которые предусматривают возможность изъятия жилья в случае, если недвижимость двукратно превышает размер законодательных норм по метражу на человека. Это жилье предлагается изымать, только если у должника нет денег и иного имущества, на которое можно обратить взыскание под задолженность.

В настоящее время, в соответствии с действующим законодательством, взыскание по исполнительным документам не затрагивает единственное жилье должника, равно как и ипотечное жилье, которого предполагаемые поправки к закону также не касаются.

Рубрики: В России
Автор: Лариса Сергеева
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Комментарии
  • Alexandr Suvorov
    // Alexandr Suvorov
    ДОЛОЙ антинародный режим!!!
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