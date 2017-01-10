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Жители России жалуются на электронные полисы ОСАГО

В Центробанк России начали поступать жалобы, связанные с оформлением электронных полисов ОСАГО, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка.

По данным ведомства, с 1 по 8 января 2017 года страховые компании заключили 16 978 договоров ОСАГО в электронном виде. Как рассказали в ЦБ, за первую неделю 2017 года в Банк России поступили жалобы относительно оформления электронного полиса ОСАГО и в настоящее время идет уточнение, какая часть из них связана с техническими сложностями или непониманием потребителями особенностей оформления данной услуги в электронном виде.

В РСА полагают, что жалобы могут быть связаны с процедурными сложностями при оформлении электронных полисов. Кроме того наблюдались кратковременные сбои, вызванные обновлением версии программного обеспечения.

Напомним, согласно поправкам в закон об ОСАГО, с 1 января 2017 года страховые компании, имеющие лицензию на соответствующий вид деятельности, обязаны заключать договоры в электронном виде на всей территории РФ

Рубрики: В России
Автор: Лариса Сергеева
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