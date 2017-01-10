Золото на юге Кузбасса будет добывать «Капитал групп»

В конце 2016 года в Кузбассе состоялся аукцион на право пользования недрами на золотоносном участке Золотой в Таштагольском районе Кемеровской области, сообщает «КоммерсантЪ».

Всего, по данным отдела геологии и лицензирования Сибнедр по Кемеровской области, в аукционе участвовало семь компаний: ООО «Сисим» и ООО «Удерейское» из Красноярска, ЗАО «Артель старателей „Золотой полюс“» из Междуреченска, ООО «Сибресурс» (Киселевск), ОАО «Разрез „Шестаки“» из Гурьевского района, ООО «Спецпроект» и ООО «Капитал групп» (Кемерово).

Участок Золотой расположен в Таштагольском районе Кузбасса. Его площадь — 6,7 кв. км. Подсчитанных запасов золота на участке нет, ресурсы по категории P2 оцениваются в 75 т. Золото в районе участка, на реках Сухаринка и Кедровка, добывалось из россыпей с 1831 года, после 1950 года добыча не велась.

Всего в ходе аукциона стартовая цена выросла в 9,2 раза, с 24,2 до 222,64 млн руб. После предложения этой цены компания ООО «Капитал групп» была признана победителем. Другие участники от борьбы отказались.

По информации «КоммерсантЪ», «Капитал групп», согласно выписке из ЕГРЮЛ, была зарегистрирована 21 июня 2016 года с уставным капиталом 10 тыс. руб.