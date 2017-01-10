СМИ прогнозируют внеплановые выборы в Кузбассе

По информации портала URA.ru в 2017 году досрочные выборы с отставкой действующих глав регионов могут пройти в Приморье, Нижегородской, Самарской, Московских и Кемеровской областях.

В плановом порядке пройдут выборы губернаторов в 2017 году пройдут в 14 регионах. Среди возможных отставников в регионах, где планово пройдут выборы, чаще других экспертами называют губернаторов Рязанской области Олега Ковалева и Новгородской области Сергея Митина.

Кроме того, по информации СМИ, губернатор Московской области Андрей Воробьев вскоре, вероятно, покинет свой пост.

Вероятным претендентом на место Воробьева называют Сергея Неверова.

Сергей Неверов — заместитель председателя Государственной думы VII созыва. Этот пост он занимал и в Госдуме предыдущего созыва, а также был депутатом Госдумы третьего, четвёртого и пятого созывов. До 1991 года состоял в КПСС. С 2011 года Сергей Неверов занимает должность секретаря генерального совета партии «Единая Россия» Заслуженный шахтер Кузбасса. В Госдуму в 2003 году выдвигался от Кемеровской области при поддержке губернатора Кузбасса Амана Тулеева. В декабре 2007 года Неверов избран депутатом Госдумы пятого созыва по списку «Единой России» от Алтайского края (в котором он никогда до того не проживал и не работал).