Эпидемия гриппа зафиксирована в 35 регионах России

Превышение недельных эпидемиологических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксировано в 35 регионах России.

Самые высокие показатели заболеваемости зарегистрированы в Ямало-Ненецком автономном округе, Чувашской Республике, Республике Северная Осетия — Алания, Тюменской области, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

При этом, среди детей в возрасте до двух лет превышение эпидпорога отмечено в 14 субъектах Федерации, среди детей дошкольного возраста — в 29, среди детей школьного возраста — в 25 субъектах. При этом в 39 регионах с превышением недельных порогов болеют граждане старше 15 лет, передает РИА «Новости».

О начале эпидемии в РФ было объявлено 23 ноября 2016 года. По данным на 15 декабря, эпидемиологические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ были превышены в 20 субъектах Федерации

В Кузбассе в предновогоднюю неделю было зарегистрировано 15826 случаев острых респираторных вирусных инфекций. Показатель заболеваемости ОРВИ совокупного населения составил 58,2 на 10,0 тыс. населения, что выше эпидемического порога на 22,8 %. Превышение эпидемического порога зарегистрировано среди детей в возрастной группе 3 — 6 лет (+ 24,4%).

Превышение эпидемического порога было зарегистрирован на 12 административных территориях Кемеровской области: в гороах Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск, Мыски, Новокузнецк, Прокопьевск, Таштагол, Юрга, пгт. Красногорский, Ижморском, Кемеровском, Промышленновском и Яйском районах.

Кроме того, лабораторно были подтверждены 9 случаев гриппа А (H3N2).

Бвло госпитализировано 423 больных ОРВИ и гриппом, в том числе 377 детей. Групповых ситуаций не зарегистрировано.