В отношении бывшего руководителя управления СКР Кузбасса возбуждено новое уголовное дело

Центральный аппарат Следственного комитета России возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего руководителя управления СКР Кузбасса Сергея Калинкина, сообщает «КоммерсантЪ».

Об этом стало известно на сегодняшнем судебном заседании, где рассматривалось ходатайство следствия о продлении генералу Калинкину срока содержания под стражей. Новое уголовное дело возбуждено в отношении руководителя управления СКР по Кемеровской области о превышении генералом должностных полномочий.

Напомним, сегодня Центральный райсуд Новосибирска, рассмотреа ходатайство следователей о продлении генералу Калинкину срока ареста, продлил его до 13 апреля 2017 года.

Новое уголовное дело о превышении должностных полномочий (ст. 286) в отношении господина Калинкина было возбуждено 22 декабря. По словам следователей сейчас предстоит выполнить значительный комплекс следственных действий: назначить полтора десятка экспертиз, включая лингвистическую экспертизу подслушанных спецслужбами разговоров между подозреваемыми, допросить полсотни свидетелей из числа сотрудников разреза «Инской» и кузбасских чиновников.

По информации «Коммерсанта», Калинкин заявил, что за время, прошедшее с начала задержания, с ним было проведено только одно следственное действие. По его словам, силовики предложили ему изменить меру пресечения в обмен на «частичное признание вины», но он отказался.

Суд удовлетворил прошение следствия, и оставила генерала Калинкина в СИЗО.