В России всю рыбалку хотят сделать платной

Заместитель председателя комитета Совет Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Лебедев предлагает ввести плату за любительское рыболовство, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

По его мнению, «любительское рыболовство должно осуществляться платно, по билетам или маркам. Должен быть определен взнос и категории людей, которые освобождаются от этой платы — дети и пенсионеры, например.

На эти деньги, которые население сдавало бы за любительское рыболовство, можно было бы организовать охрану, зарыбление — закупать малька и запускать его», — считает Лебедев.

При этом стоимость разрешения сенатор определил в 300-500 рублей в год, не уточнив, каким образом была рассчитана эта сумма и какое ведомство должно выдавать соответствующие документы.

В настоящее время в России любительская рыбалка бесплатна, если осуществляется в разрешенных местах: запрещена она в заповедниках, возле гидротехнических объектов, в нерестилищах и т. д. Также запрещен лов сетями, ловушками, острогами, спиннингами более чем с 10 крючками и еще рядом технических приспособлений.