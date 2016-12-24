В Кузбассе внесены коррективы в областной бюджет

Совет народных депутатов Кузбасса внес изменения в региональный закон «Об областном бюджете на 2016 год» на пятидесятой сессии Совета.

Изменения предусматривают увеличение доходов бюджета на 680,5 млн руб. (до 105,78 млрд руб.), расходов — на 2,26 млрд руб. (до 112,9 млрд руб.), дефицита бюджета — на 1,58 млрд руб.

В результате внесенных изменений дефицит областного бюджета Кемероской области вырастет на 1,9% от общего объема собственных доходов (без учета безвозмездных поступлений) — до 7,13 млрд руб.

В целом план поступлений налоговых и неналоговых доходов областного бюджета не изменен. Скорректированы источники доходов областного бюджета в соответствии с уточненным прогнозом платежей главными администраторами доходов, а также динамикой фактических поступлений и ожидаемой оценкой за текущий год.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы увеличены на 648,4 млн. рублей, в том числе увеличены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 538,6 млн. рублей, субсидии на 253,6 млн. рублей, иные межбюджетные трансферты на 12,8 млн. рублей, уменьшены субвенции на 156,5 млн. рублей.

На основании соглашений безвозмездные поступления от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства увеличены на 231,0 млн. рублей.

На основании ожидаемой оценки за текущий год уменьшены прочие безвозмездные поступления на 198,9 млн. рублей.

В целом расходы на реализацию государственных программ Кемеровской области увеличены на 2 356,1 млн. рублей, на реализацию непрограммных направлений деятельности уменьшены на 99,5 млн. рублей.