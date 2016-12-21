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В Кузбассе издали «Энциклопедию хлеба»

Доктор технических наук, профессор КемТИППа Александр Романов, который более 20 лет заведует кафедрой технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий института и возглавляет областную ассоциацию мукомолов и хлебопеков, написал «Энциклопедию хлеба», сообщает областной департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации Кемеровской области.

В 600-страничной книге, изданной в Кузбассе, систематизированы сведения из монографий, учебников, нормативной и технической документации, отраслевых журналов, диссертаций. Издание обобщает информацию, связанную не только с процессом хлебопечения, но и со значением хлеба в жизни людей, истории и культуре разных народов, национальных и религиозных праздниках и обрядах.

Презентация энциклопедии состоялась в ноябре на форуме «Хлебопечение и кондитерское производство Сибири», который прошел в Барнауле

Рубрики: Образование
Автор: Лариса Сергеева
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