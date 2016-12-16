В Кемерове открылась персональная выставка Анны Кремлёвой «Свой путь»

14 декабря в Кемеровском областном художественном колледже в рамках проекта «Русский музей: виртуальный филиал», открылась персональная выставка Анны Кремлёвой «Свой путь».

Основной жанр вошедших в экспозицию живописных и графических работ – портрет. За свою дипломную работу – психологический автопортрет, Анна получила высокую профессиональную оценку и заняла в 2010 году II место на Всероссийской выставке дипломных работ художественных училищ в Саратове.

На выставке представлены портреты, выполненные как в студенческие годы, так и в недавнее время.

Анна Кремлёва – выпускница Кемеровского областного художественного училища. Лауреат и дипломант художественных и педагогических конкурсов России. Работает в различных жанрах и техниках, часто работает в жанре портрет в технике масляная живопись. С 2012 года занимается мозаикой, собирает мозаичные иконы в иконописной мастерской. Как преподаватель проводит мастер-классы по рисунку, живописи и композиции, а также подготавливает учеников к поступлению в художественные ВУЗы.