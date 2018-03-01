Зато мы делаем ракеты...

...В своем ЕЖЕГОДНОМ послании Путин то и дело произносил: "В ближайшие ШЕСТЬ ЛЕТ нам предстоит..."

Чтобы сразу снять все вопросы, все сомнения о своих личных планах.

...Общегражданская часть послания была очень невыразительной, сооруженной по лекалам отчетных докладов ЦК КПСС очередному съезду.

Он напихал в эту предвыборную "булку с изюмом" столько изюма!

И медикам пообещал. И учителям. И пенсионерам. И малый бизнес, который и так уже очень развился, разовьется еще больше.

И дороги построятся. И ипотека станет еще доступнее. И еды будет навалом!

В ближайшие ШЕСТЬ ЛЕТ все изменится... Россия станет еще более лучше жить.

...Основная часть, где он был вдохновенен? была про войну. Он был "весь, как божия гроза!

У нас есть столько нового, "фантастического", лучшего в мире оружия, сколько ни у кого больше нет! И никогда не будет!

Видимо, дела у нас, действительно, плохи.

Мы вытаскиваем последний аргумент, громыхаем и звякаем ракетами.

Как Северная Корея. Как Ким, который, конечно, вовсе не собирается стрелять в сторону Америки. Но нет у него больше аргументов, нет возможности, кроме шантажа, выпросить еды для населения.

Кажется, и у нас аргументы закончились.

...Он был возбужден, рассказывая об оружии, гиперзвуковом, подводном, лазерном.

На большом экране показывал компьютерные картинки, где наши ракеты летают и взрывают ИХ эсминцы и авианосцы.

Зал восхищенно аплодировал! "Броня крепка и танки наши быстры...".

Так очумевший, потерявший ориентацию в пространстве пацан играет в компьютерные "стрелялки".

Еще маленько, и перейдет на высший уровень.

Еще чуть-чуть, и всех на свете победит!

А потом приходит ЖЭКовский электрик и отключает свет в квартире. За долги...

...Грустно, но на ближайшие годы нам запланировали стать даже не Верхней Вольтой - Урюпинском с ракетами.

И мы всех победим. Если хватит еды дожить до Парада Победы.

P.S. Конечно, он еще раз попытался убедить США и Европу с ним считаться. Бояться. Но, почему-то думаю, что добился обратного эффекта. Еще жестче будут стараться нас нейтрализовать. Как Кима.