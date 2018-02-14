Цугцванг наоборот: Навальный плюс административный ресурс

Кремлёвским идеологам за эти выборы можно поставить твёрдую четвёрку. Допустили женщину. Сменили просроченного коммуниста на здравомыслящего, тут же лишив его всякого здравого ума, и решили вопрос с победой в первом туре руками самых ярких оппозиционных сил.

Неловко писать об Алексее Навальном, который продолжает считать своих сторонников идиотами. Ещё недавно говорил с ними как с равными, но что-то переломилось. Вероятно, пришло осознание, что сторонники проглотят всё.

С великим удовольствием глотают новости про губернаторов [мэров, глав департаментов] обязанных «добиться явки не менее 70%». Это якобы тот самый звериный оскал административного ресурса.

Тут господин Навальный, как это часто с ним случается в последние месяцы, неуклюже врёт. Чиновники действительно должны добиваться высокой явки на выборах, и это правильно для любой демократической страны. Не агитировать за конкретного кандидата, а заманивать граждан участвовать в управлении государством. Для этого в день голосования людям должно быть удобно и комфортно добираться до участков, не ждать в очередях, подивиться самодеятельности, погрызть халявную баранку.

Конечно, региональные элиты в своём усердии перешагнут через любые преграды, и обязательно нарушат правила агитации, но Кремль не может иметь к этому отношения. Он сделал на своём уровне всё, чтобы кандидат выглядел единственным – в первую очередь, подобрал блестящий конгломерат соперников.

Помимо странных, но всё же ярких усача, дамы, шизоида и вечного принципиала, добавлены блестящие вишенки в виде омбудсмена, коммуниста-коллаборанта и скучного непоймикого.

В таком пёстром составе выборы становятся похожими на студенческую «вписку», а дебаты должны закончиться пьянкой и мордобоем.

Путин попал или его погрузили в почти идеальную среду – цугцванг наоборот. Сейчас любое его действие или бездействие пойдёт президенту на пользу. Даже раздолбанные «вагнеровцы» в Сирии – это победа Путина, потому что рядовому избирателю становится страшно: назревает конфликт с Америкой, и несерьёзно полагать, что его разрешит какая-то очаровательная блондинка из «Дома-2».

Административный ресурс так или иначе добьётся более или менее приличной явки – ярмарками, референдумами, бесплатными автобусами, да хотя бы обходом участковых. Где-то случится заступ за черту закона, однако упрёк в повышении явки — ничто в сравнении с "каруселями" и вбросами.

Для того же, чтобы народ не запутался, не довёл дело до второго тура, сущестувуют заградотряды Навального, налево и направо обличающие относительно вменяемых кандидатов в подтасовке подписей, ведении корпоративов и просто участии в нелигитимном и похабном действии.

Это будет отличная проверка уровня политического влияния Алексея Анатольевича: чем больше процентов наберёт Путин, тем больше заслуга Навального в дискредитации остальных кандидатов. Возможно, с главным оппозиционером в будущем власть станет считаться и даже назовёт его по имени.