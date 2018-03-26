Трагедии не происходят сами собой

Хотите – считайте меня бессердечным, мне всё равно. Я не собираюсь заискивать перед глупыми,бесконечно закрывающими на всё и на вся глаза, людьми.

В Кемерово погибли люди и их уже не вернуть. Единственной причиной, по которой это случилось – является преступная халатность властей региона, наступившая вследствие давнего забвения своих обязанностей перед людьми, перед законом, наглого попирания всех правил и норм в угоду шкурным интересам.

Люди не хотят это видеть - у них как-то получается разделить подобные трагедии и весь тот беспредел, который творят кузбасские власти. Вместо конкретных требований к власти, выполнение которых способно в будущем предотвратить трагедии, люди как обычно пустились в состязания, кто сильнее и правильнее скорбит.

Я хорошо понимаю растерянность, которая наступает вслед таким ужасным происшествиям. Погибли люди. Среди них есть дети. Но не время на потребу публике устраивать соревнование – кто сильнее сожалеет о гибели людей.

Время – бить в набат о преступной халатности властей, по причине которой происходят и будут происходить подобные трагедии.

Просто посмотрите на обстоятельства трагедии. Неработающая система оповещения о пожаре, отсутствие системы пожаротушения, использование при строительстве легковоспламеняемых материалов, закрытые пожарные выходы, абсолютная неготовность пожарных служб к трагедиям таких масштабов, отсутствие элементарных средств по спасению людей – люди падают из окон прямо на асфальт. Уверен, что это только самая малая часть нарушений и халатностей, повлекших за собой роковые последствия – то, что лежит на поверхности.

Кузбасские власти всего лишь неделю назад украли у всего населения региона выборы. Облапошили два с половиной миллиона человек. Но люди начинают кричать – причем здесь твои выборы? Погибли дети! На самом деле? Вы серьезно? Вы точно считаете, что это никак между собой не связано?

Я удивляюсь непреодолимому стремлению людей превращаться в баранов. В тупое стадо.

Граждане, всего неделю назад несколько тысяч далеко не последних людей региона по указке властей сидели и заполняли неиспользованные бюллетени. Около 600 000 вброшенных бюллетеней.

Вы на самом деле думаете, что власти, способные на такое, будут ответственно относиться к той части своих обязанностей, которая касается безопасности людей?

У вас нет дееспособного губернатора, у вас дружки губернатора прибирают в регионе все лакомые кусочки, у вас насквозь коррумпирована система выделения земельных участков, у вас администрация принимает любые постановления, развязывающие руки себе и своим друзьям и ограничивающие возможности обычных людей, у вас уголовники в числе замов губернатора, у вас мэры городов лично курируют фальсификацию выборов. У вас на одном из лучших курортов страны из кранов течет сначала грязная, потом техническая, потом непригодная для использования, а скоро потечет – отравленная вода. У вас годами объекты туристической инфраструктуры могут безнаказанно сливать канализационные сбросы в ближайший ручей. У вас учителя, врачи и работники администраций объединяясь в организованные преступные группировки, выборы чудовищным образом подделали почти на каждом 1671 избирательном участке. У вас огромный ТЦ оформлен как объект малого бизнеса и поэтому находится со слов одного из главных специалистов МЧС в реестре объектов, на которые распространяется освобождение от проверок. У вас уже под носом уничтожают cельскохозяйственные земли и забрасывают вас толстым слоем угольной пыли. У вас на реки уже без слез не взглянешь, у вас уже с дальнего востока жук приполз жрать ваш лес – настолько уже всем пофигу, что происходит.

Вы на самом деле считаете, что нет никакой взаимосвязи, а трагедии происходят сами собой?

Вы действительно готовы оправдывать преступления властей? Властей, которые довели управление регионом до абсурда, властей, которые напропалую занимаются враньем, приписками, фальшивыми отчетами, вовлечены сплошь и рядом в коррупционные схемы, проявляют беспомощность перед лицом любых трагедий, избегают решения животрепещущих, жизненно важных вопросов и занимаются только обустройством своих уютных гнёздышек.

Конечно, понимаю, погибли дети. Это очень веское основание для того, чтобы быть пособником и соучастником преступников, стараясь замалчивать и замыливать причины произошедшего.

Вы чего ждёте? Когда на вас с самолетов начнут распылять смертельный газ? Когда по улицам начнут ходить автоматчики и расстреливать людей? Вам что еще надо, в какие уши вам еще кричать, что эта банда не делает и не будет ничего делать для вашего благополучия? Им плевать на вашу безопасность.

Два года назад власти собрали мелких собственников на горе Зеленая в Шерегеше и обязали их оборудовать маленькие павильоны, меньше 100 кв. м. пожарной сигнализацией. Там вообще невозможна трагедия с человеческими жертвами. Ни при каких обстоятельствах.

Еще потребовали оформить паспорта безопасности, услужливо указав на нужное лицо, которое вам это поможет сделать за определенную плату. Для мелких собственников затраты вылились в ощутимую сумму. Хотя, повторюсь, толку во всём этом – ноль.

И мы прекрасно все понимаем, по каким причинам отсутствовали пожарные системы в огромном торговом центре.

Люди, ну не будьте баранами, вам ведь еще долго жить в этом регионе. Вам и вашим детям.

Ну почему вы ведете себя как самоубийцы?

Если Кемерово в ближайшие дни не организует митинг с главным требованием – отставки всего кабинета правительства Кемеровской области во главе с губернатором, то так тому и быть.

Умирайте, задыхайтесь, болейте, травитесь, сгорайте, нищайте дальше. Каждый должен иметь то, к чему он стремится.

А если у тебя, после прочтения в руке оказался тухлый помидор, который ты хочешь бросить в меня, подойди к зеркалу и размажь его по своей тупой физиономии.

Вячеслав Чернов.

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