Работа левой рукой. Совет депутату Горелкину

Тут по мне проехался> целый депутат. Ты, говорит, на грязные деньги преступного олигарха запилил расследование о других грязных деньгах. Короче говоря, прах и тлен, мазут и угольная пыль.

А.Горелкин по левую руку от губернатора. Фото: пресс-служба АКО

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Депутат Горелкин славен тем, что в бытность свою левой рукой Тулеева неустанно строчил доносы на последних неугодных власти журналистов. С тех пор их в Кузбассе почти не осталось.

Помимо прочего, Антон Вадимович изволил причислить меня к «непримиримым оппозиционерам», что вовсе уж тянет на почётный титул «самого … депутата» (кто не понял, тот поймёт).

Напоминаю депутату: в самый пик своей карьеры, когда его занесло к старшим товарищам в телевизор, он так и сказал в лицо соловьёвской братии: «Я знаю всю эту коррумпированную систему… И не только в Кемерове» На изумлённый вопрос Карена Шахназарова, почему депутат, а ранее замглавы областной администрации всё это время молчал и не постарался предотвратить трагедию "Зимней вишни", ответа не последовало.

И вот пока я слушал, как бывший тулеевский заместитель кроет местных чиновников, я понял, кто в нашей стране оппозиция: именно такие чудаковатые депутаты, потому что они, в отличие от журналистов, бьются за власть до последнего. Кому они в оппозции? Вероятно, собственным избирателям. К примеру, наш герой прилежно голосовал в Думе за повышение пенсионного возраста.

Что можно ответить по существу депутатского выхлопа? Ничего. Ответ следует заслужить хотя бы поставленным вопросом, чего депутат не сделал. Он даже не понял, о чём было расследование, собравшее в соцсетях более ста тысяч просмотров, что для Кузбасса — феномен.

Подавать в суд за клевету и оскорбление на депутата, полагаю, ниже моего достоинства. Этот человек даже не смог сам победить на выборах и получил мандат в подарок, — о чём с ним толковать.

Депутата-блогера из Горелкина не вышло (за семь месяцев — пять роликов), так продолжай мочить журналистов и других блогеров. И оставайся левой рукой Тулеева, по мере сил защищай своего босса. А какими шалостями занимается левая рука престарелого экс-губернатора – кто ж его теперь разберёт.

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