Путин и Камень

Попытка очеловечить российского президента удалась. Но человек вышел скверный, злобный и невоспитанный. Впрочем, кто без греха, пусть первым бросит в него камень. Stone по-английски.

Дровишек в костёр подбросила язвительная журналистка Келли, настолько доставшая Путина вопросами о вмешательстве в американские выборы, что Владимир Владимирович попросил таблетку.

Выяснилось, однако, что таблетку следовало бы принять раньше, во время интервью с Камнем, то бишь с Оливером Стоуном. Интервью на выходе получилось четырёхчасовым, и американские критики называют его не иначе как «болтовнёй».

Путин сообщает Камню об отсутствии у него менструального цикла, и заодно о том, что ему некогда играть с внуками (и россияне выдыхают: «Внуки?») Вся опубликованная политическая составляющая напоминает выборку из новостей и ток-шоу федеральных телеканалов: «США вырастили Аль-Каиду», «У США нет союзников, есть только вассалы», «Мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела других государств», и вся прочая чепуха, которую можно услышать в передаче «Время покажет».

Вопрос о гее в душе на подводной лодке стал радостным событием для российских соцсетей. Отшутились на славу, но не поняли, почему к геям немедленно следует применять приёмы дзюдо.

Первый канал выкупил права на фильм, и обещает показать его россиянам в середине июня. Боюсь, телевизионщики опоздали, и вообще напрасно потратили немалые деньги на мягкий, как вата, Камень. Анонсы фильма показали: Путин так и не вышел из своей питерской подворотни. Вероятно, где-то в кремлёвских катакомбах отстроен макет этой подворотни, и президент по вечерам сидит там на кортах, лузгает семечки и мочит в сортире специально согнанных ботанов.

Ночами он играет в хоккей, закатывает шайбы лучшим вратарям мира, пробивая лучших защитников, и в этом прекрасном иллюзорном мире ему очень хорошо. И никакого камня на душе Путина нет и быть не может. У преданных сторонников на душе также благостно, вменяемым оппонентам становится всё более тоскливо.

Предыдущий глава государства для достижения тех же целей всего-навсего беспробудно пил. Что будет со следующим – никому не известно. Неизвестно даже, будет ли следующий, и каким он будет – с ватным камнем за пазухой, или с настоящим булыжником в твёрдой руке.

Может статься, сочетание камня и подворотни вообще изменят историю России.