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Поддрапечные

Фома Неверов

Депутат Елена Драпеко хочет жить по законам военного времени. В кино пилят череп вождя, а это невыносимый удар по нравственности российского народа.

Драпеко сотоварищи требуют создания военного совета по культуре и всему такому. Сотоварищей целый общественный совет, в предполагаемой "группе поддержки" — немалое число неосталинистов и фанатов цензуры, которым не хватает собственного ума и вкуса, и для выбора фильма требуется чиновничье дозволение.

Всем сомневающимся в компетенции депутатов по части нравственности и художественных ценностей в Думе лишний раз напомнили, что Елена Драпеко — не только депутат, но и актриса.

Вынужден с огорчением напомнить: Лиза Бричкина утопла в болоте. Навсегда.

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