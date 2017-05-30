О, с каким удовольствием мы ему поверили!

Некоторые комментаторы обвинили Путина в неграмотности. В незнании истории: на пресс-конференции в Версале он объявил Анну Киевскую русской. Практически гражданкой РФ.

И погордился: мы через эту Анну стали родоначальниками целых двух знаменитых европейских королевских династий. Причем, одна из них до сих пор действующая, функционирует - так удачно мы, Россия, ее учредили!

Думаю, это пустое про его пробелы в образовании. Здесь, скорее, очередная оговорка по Фрейду. Он до сих пор ощущает себя Генсеком ВКП(б) и вождем СССР.

"Здесь все вокруг колхозное, здесь все вокруг мое!.." (Ключевое слово в этом гимне - " МОЕ").

Теоретически, по справкам, которые ему готовит аппарат, он знает: что ТОЙ державы уже нет. Но очень хочется!

Потому и упирается, пытаясь наказать Украину. И Грузию. И Молдавию. И Балтию. "Это же советская Украина! Грузинская Советская Социалистическая республика! Добровольно присоединившиеся к братской семье советских народов прибалты!".

...Он не придуривается. Он действительно так чувствует.У него реальные фантомные боли после "величайшей геополитической катастрофы 20 века - распада СССР".

...Но как же быстро свои личные комплексы, личные фантомные боли он смог сделать руководящими и направляющими в огромной России! Как быстро и с готовностью мы, россияне, согласились!

Согласились со Сталиным и Берия ("время было такое").

Согласлись гордиться Анной Киевской, немкой Екатериной Великой, даже Чингиз-ханом, по сути - великим русским полководцем и очень эффективным менеджером...

Как быстро и с каким удовольствием мы поверили в его личную мечту о нашем вчерашнем величии.

И о нашем лучезарном колхозном будущем...