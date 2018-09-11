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Кузбасс, ты дурак

Фома Неверов

Кузбасс, ты дурак. Ты выбрал худшее, что можно было представить, подписал себе смертный приговор, обрёк на гибель. Одно скопление бровей довело тебя до 73 места в стране, и ты упорно выбираешь другое – с выщипанными бровями, но декларирующее те же принципы.

Ты опозорился, Кузбасс. Тебя развели, как девочку-малолетку, трахнули, подпоив вермутом, наобещали кластеров и других чудес, и будут трахать ещё, покуда не состаришься ты и твои дети, потому что их тоже будут трахать.

Конечно, у этого якутского исчадия гигантский административный ресурс. Наверняка раза в два насчитали, но ты, Кузбасс, всё это позволил, и я вынужден разделять твою вину и твой позор. Тысячи рекламных щитов, постеры в каждом киоске – ты ведь это видел и раньше. Тебя ровно так же дурили, не поменяли тактику, даже особо не потратились.

И вот эти пятеро клоунов, непонятно зачем вышедших на арену, теперь будут проситься в новую команду, угодливо смотреть в глаза: мы же были на равных, мы же оба кандидатствовали. Сколько встреч с местными жителями проводил ежедневно кандидат от КПРФ? Как разоблачала грабительскую программу врио тётка, уполномоченная защищать права предпринимателей?

Вам дали в руки козыри, джокеры, карт-бланши: кандидат-варяг от партии, которая лишила миллионы человек шансов дожить до пенсии, планирует наращивать добычу угля, от которой дохнет область, и больше в экономике не предлагает ровным счётом ничего. Ни одного высокого чиновника не наказали за величайшую трагедию последних лет, — напротив, ответственные повышены в должностях...

Кандидат всё время пребывания в должности сочинял самые идиотские небылицы, проваливал проекты, не держал слова, — лови, не хочу!

Кто мешал трубить об этом, ежедневно публиковать статьи в доступных СМИ, развивать свои аккаунты в соцсетях, проплачивать метсных блогеров, просто чтобы писали правду?

И снова, как на предыдущих выборах, вынужден признать: избирательная система в России не работает, а в Кузбассе не работает и закон, потому что накануне выборов, в «день тишины», ведущий «аналитической программы» на областном телевидении проникновенно, как для дебилов, зачитывал программу главного кандидата, и вовсе этого не скрывал.

Зря старался. Это было не обязательно. Дураки пришли сами.

Оригинал: журнал "Абажур"

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