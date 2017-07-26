Куда вы, изверги, отца нашего дели?!

Уже двадцать дней как губернатор Кузбасса - не выходит из отпуска. (Для злых языков повторю: не выходит НЕ ИЗ КОМЫ - из отпуска). Ушел от нас в лучший из миров. В Москву. В ЦКБ.

Сначала, сообщали, в реанимацию. Потом - в реабилитацию после реанимации.

А с "реновацией" - задержка. Снести старое и возвести на этом посту нового начальника - лучше, современнее, комфортнее для жителей, не получается.

Население, привыкшее к ежедневному: "Разорю!" и "Не потерплю!" - терпит. И в анархию не впадает (не глуповцы, чай).

Не выходит с демонстрациями: "Куда вы, изверги, отца всех кузбассовцев запрятали? Покажите нам его! Хоть по телевизору. Хоть на старой пленке!".

...Еще маленько. и большинство полезет "гуглить": а какая у этого губернатора была фамилия? Как его звали-то?

Не дай бог, вернется, а как к нему, батюшке, обращаться и не вспомнишь...

...Вероятно, в администрации президента перебирают возможные варианты. Ищут.

Подскажу: у предыдущего есть сын! Тоже Тулеев. Кажется, даже мне тезка.

Не мучайте Кузбасс, привыкший к Тулееву и тулеевщине.

Он за сына запросто проголосует. За Тулеевых он всегда безотказно голосовал!

Была же в России династия Романовых. Династия Тулеевых в Кузбассе - это тоже должно понравиться.

А к 300-летию дома Тулеевых мы, наконец, очухаемся.

И свергнем...