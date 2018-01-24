Кажется, я тоже против колхозов...

Навальный обратился к школьникам, которых призывают сходить на "школьный" референдум. Так совпало, что он тоже проводится 18 марта.

Организаторы полагают, что дети приведут на избирательные участки родителей. И те тоже проголосуют.

...Не бог весть какой креатив, но тиражировать эту идею можно бесконечно.

- Школьники! Хотите учиться не шесть, а пять дней в неделю? С удлиненными каникулами?

- Граждане России! Согласны ли вы с тем, чтобы перенять мировой передовой опыт и начать с 19 марта платить каждому жителю деньги на безбедное житье? Достаточно ли будет по 1000 долларов в месяц? Или нужно больше?

- Мужики! Поддерживаете ли вы идею Жириновского: "Каждому мужику - по бабе!"?

- Бабы! Поддерживаете ли, чтобы "Каждой бабе - по мужику!"?

- Соседи! Надо ли ввести уголовное наказание за сверление дрелью, которой третий день сверлит эта сволочь, верхний сосед?

Да, конечно, итоги любых таких референдумов не имеют силы закона, но их можно обсуждать.

...По многим признакам, ИХ, все-таки, волнует явка на мартовские выборы. Сужу и по повсеместно появившимся в городе на всех автобусных остановках плакатам: "18 марта - все на выборы!".

Это в январе-то!

И по инфоленте. Школьников - обязывают. Студентов принуждают. Бюджетникам - доводят контрольные цифры. Кириенко - очень озабочен ЯВКОЙ. Его - очень озаботили.

Кажется, чем больше они будут придумывать, как меня привести 18 марта на избирательный участок, тем увереннее повторю классическое: "Если Евтушенко против колхозов, то я - за". Если Кириенко за явку на выборы, то я - против.

***

Время есть. Я еще подумаю.

Мне очень нравится идея Гозмана: публичным людям в столице и регионах, никого ни к чему не призывая, объявить о том, что на ТАКИЕ выборы они не пойдут. Не согласны.

Это не сильно повлияет на собственно явку, но "городу и миру" будет заявлено: это ФЕЙКОВЫЕ выборы.

Но еще более правильным мне кажутся рассуждения и Гозмана, и Сатарова: 18 марта мы вряд ли сможем поломать их игру. Но 19 марта - жизнь продолжится.

Надо думать, как жить после ИХ очередной победы над нами.

А в день выборов можно делать то, что тебе позволяет продолжать себя уважать. Не ходить вовсе. Пойти и все там позачеркивать. Выйти на одиночные пикеты.

Нужно делать все, что именно тебе не стыдно. Именно тебе дает силы назавтра.

Морально проигравшим трудно бороться дальше.

Пусть каждый из нас - не проиграет!.

Нам же надо будет продолжать бороться с завтрашними "победителями"!