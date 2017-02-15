Депутатские штаны

В прошлом году Голливуд разразился драмой «День патриота». Фильм повествует о теракте на Бостонском марафоне, устроенном, как известно, выходцами из России.

Видимо, в ответ на проделки американских кинокомпаний, российские депутаты озаботились введением в стране Дня Патриотизма. Всё больше парламентариев присматриваются к этому смачному куску торта, и дату уже обозначили: 6 августа – день, когда Россия запретила ввоз западных продуктов.

Бизнес и патриотизм

Первым вбросил идею президент Ассоциации по развитию бизнес-патриотизма. Сама абсурдность существования такой ассоциации никого не смутила. В России вообще никого не смущает, что собственным гражданам запрещают покупать качественные продукты за то, что несколько чиновников угодили под иностранные санкции.

До того никого не смутил закон Димы Яковлева, тоже принятый в отместку за обиженных российских чинуш, которым запретили въезд в США. В России именно это называется Патриотизмом. В США патриотизм – это борьба с терроризмом, у нас – война бульдозеров до последнего гуся.

Но всё же что такое «бизнес-патриотизм»? Импортозамещение – понятно, и даже кажется разумным, пока не узнаешь методов его введения, но бизнес, кажется, не терпит идеологии. Впрочем, это смотря в какой стране.

Президент ассоциации бизнес-патриотов «Аванти» честно признаётся: название своей ассоциации содрал у партии Сильвио Берлускони. Задача «бизнес-патриотов» — вовлекать в своё дело молодых предпринимателей, которые хотят работать на благо своего города, своей страны.

Сайт ассоциации, впрочем, пестрит панегириками президенту, крупным чиновникам, а вся философия компании зиждется на «любви к России, семейных ценностях, толерантности» и нескольких других постулатах, никакого отношения к бизнес-планированию не имеющих. Всем молодым предпринимателям предлагается вступить в молодёжное движение «Сила», организующее «экскурсии в Совет Федерации».

Вероятно, бизнес-патриоты отличились не только инициативой учредить «День патриотизма» в дату, когда россияне лишились всего рациона продуктов из США, Евросоюза, Австралии и Канады. Наверняка есть такой бизнес-патриот, что заметит во время экскурсии по Совету Федерации: господа члены верхней палаты, а не подумали вы о том, чтобы снизить беспрецедентное налоговое бремя в стране? О том, чтобы привлечь зарубежные инвестиции, хотя на кой чёрт они дались бизнес-патриотам.

Смею предположить из собственного опыта: предприниматели, занимающиеся в России реальным производством, стонут не от наплыва евросоюзовской свёклы и американской курятины. У них другая проблема – отсутствие средств производства и возможности торговать с тем же Евросоюзом. Средства производства подорожали в два раза вслед за долларом и евро, а торговать дешёвым товаром за границу не дают патриоты-чиновники, которым надо «обеспечить страну».

Относится всё это, конечно, к малому бизнесу. Олигарх Умар Джабраилов, глава всех патриотичных предпринимателей, — бизнесмен высокого уровня, только не производственник.

Милонов и моцарелла

К патриотам-предпринимателям немедленно присоединился Виталий Милонов, мгновенно переформатировавший парадигму праздника. По замыслу Милонова, отмечать День Патриотизма летом, пусть даже в такую замечательную дату, когда в стране исчезла приличная еда и конкуренция на продовольственном рынке, — некорректно.

Депутат уверен, что большинство россиян в это время разъедутся по заграничным курортам, и даже если захватят с собой мариинскую водку и челябинский форшмак, праздника не получится.

Отмечать такое знаковое событие, считает бородатый приходской депутат (Милонов – член совета одной из московских церквей), следует, к примеру, за Полярным кругом, и непременно с моцареллой из Валаамского монастыря.

Между тем, родная депутату церковь уничтожает крупный бизнес, присваивая («возвращая») музеи, обеспечивающие себя, оберегающие за свой счёт культурные ценности, и вдобавок платящие изрядные налоги в бюджет.

Для чего в сделанный в Валааме сыр называть моцареллой – оставим за скобками. Даже общепринятые в мировом бизнесе этические нормы меркнут перед депутатской любовью к Родине.

Этика в российском бизнесе вообще неизменно проигрывает патриотизму. Знаменитое купеческое «ударили по рукам» давно перестало быть законом рынка, если вообще не являлось историческим ляпом. Например, кузбасский олигарх Щукин сам признался, что давал взятку главе местного Следственного комитета.

Олигарх вместе с главой СК и несколькими замами губернатора обвиняются ни много ни мало – в рейдерском захвате целого угольного разреза. И, судя по всему, не одного: совсем недавно сам губернатор лично передавал олигарху Щукину шахту, принадлежащую другому предпринимателю. Вот так взял и передал, и областное телевидение захлёбывалось от восторга.

Головы полетели, но губернатор, «перераспределяющий» чужую собственность, прочно сидит в своём кресле.

Таков патриотичный бизнес в нашей стране. Именно его день, судя по всему, нам придётся праздновать с валаамской моцареллой за полярным кругом. Депутату Милонову будет что вспомнить, если не отморозит свою деловую репутацию и стальное достоинство, а кое-кому придётся там, за кругом, и остаться. Депутатские штаны широки, как и его душа, но ни то, ни другое к бизнесу отношения не имеет.

А патриотизму на всех уже не хватает.

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