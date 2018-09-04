3 сентября - День памяти погибших в Беслане

3 сентября, в 14-ю годовщину теракта в бесланской школе, вРоссииотметили в День солидарности борьбы с терроризмом. По всей стране прошли траурные мероприятия.

В Северной Осетии с 1 сентября началась трехдневная вахта памяти жертв трагедии. По данным МВД республики в первый день память жертв теракта почтили около 2 тыс. человек.

Начало нового учебного года в Южной Осетии перенесено с 1 на 5 сентября в связи с Днем скорби по жертвам Бесланской трагедии

В Москве акции памяти прошли 3 сентября в 4 парках столицы: в Таганском, Измайловском, Бабушкинском парках, а также в парке “Красная Пресня”.

В Москве у мемориала «В память о жертвах трагедии в Беслане» на улице Солянка прошел митинг «Без слов», сообщает Интерфакс.

Среди 300 участников акции были представители властей Москвы и Северной Осетии, а также участники операции по освобождению заложников, однако никто из них не произносил официальных речей.

Участники молча приносили к мемориалу цветы, свечи и бутылки с водой, а в конце, после молебна, выпустили в небо 334 белых шара — по числу погибших в результате теракта.

ВСанкт-Петербурге на пересечении ул.Малая Садовая и Невского проспекта молодежное Движение Весна / Vesna Movement провелаежегодную памятную акцию: на Малой Садовой зажгли334 свечи.Как всегда, акция прошлабез политической символики и лозунгов.

Между тем, по сообщению пресс-службы Кремля, в графике президента Путинане было запланированомероприятий в память о трагедии в Беслане,

В Кузбассе День солидарности в борьбе с терроризмом отметили во многих городах. В Тырганском парке впамять о событиях в Беслане в небо были выпущены белые шары.

В столице Кузбасса в день солидарности в борьбе с терроризмом в Большом концертном зале Кемеровского областного колледжа культуры и искусств прошелконцерт–митинг «Мы помним!», организованныйстудентами и преподавателями колледжа. Для студентов Кемеровского областного художественного колледжа был показан фильм режиссера В. Кущинского «Терроризм без маски». По традиции вколледже былаоткрыта выставка плакатов «Мы против терроризма», участием в которой молодые художники высказали свою гражданскую позициюсредствами искусства.

Кроме того в этот день во всех образовательных учреждениях культуры прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Напомним, утром 1 сентября 2004 года чеченские боевики захватили в заложники детей и учителей школы № 1 в Беслане. Всего пленниками террористов стали около 1200 человек. 3 сентября в учебном заведении произошел взрыв, после чего начался штурм. Погибли 334 человека, из них 186 детей, 17 учителей и 12 силовиков. Еще 800 человек пострадали.

Прямым следствием бесланской трагедии стала отмена прямых губернаторских выборов: 13 сентября 2004 года на расширенном заседании правительства президент Владимир Путин заявил о необходимости единства действий исполнительной власти в целях борьбы с терроризмом и предложил их отменить.

Расследование давно закрыто, однако местные жители и гражданские активисты, в том числе и правозащитная организация «Матери Беслана» до сих пор настаивают на продолжении расследования действий силовых структур. При этом все 14 лет они добиваются принятия федерального закона о статусе пострадавших в теракте. По мнению правозащитников, отсутствие закона о статусе жертв терактов приводит к тому, что в случаях, подобных бесланской трагедии, не возникает оснований для плановой помощи пострадавшим и реабилитации для выживших.

В апреле прошлого года ЕСПЧ признал, что российские власти не приняли необходимых мер для расследования обстоятельств теракта и причин гибели заложников, и обязал Россию выплатить истцам 3 миллиона евро.