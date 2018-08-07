Власти Кемерова выделили два места для митингов. Опять на окраинах гороода

1 августа Верховный Суд Российской Федерации рассмотрелжалобу Коллегии администрации Кемеровской области на решение Кемеровского областного суда, согласно которому Гайд-Парк на улице Угловой в Кемерово (мототрек с гаревой дорожкой) признан непригодным для проведения митингов.

Верховный Суд Российской Федерации отказал в удовлетворении жалобы. Таким образом, администрация города Кемерово не имеет права согласовывать на этом месте проведение митингов и общественных собраний и власти теперь должны подобрать другое место для их проведения.

Напомним, согласно Федеральному закону вкаждом городе должны быть определены места, где люди могут собираться и выражать свое мнение, так называемые гайд-парки.

В Кемерове эту роль долгое время выполнял сквер возле "Орбиты". Затем, в честь приезда Навального,место для собраний перенесли в Кировский район на улицу Леонова. Но оказалось, что данное место не соответствует нормам, установленным законом. Тогда чиновники придумали новое место — площадка в Заводском районе рядом с мототреком, гдепочти не ходит общественный транспорт.

Активисты Кузбасса обратились в суд идошли до Верховного суда, который и принял такое решение.

В ответ на это Администрация Кемерова оперативно 2 августа издала постановление, согласно которомудля собрания жителям города количеством до 1100 человек выделяется место рядом с железнодорожными путями на улице Механизаторов. А для собраний не превышающих 3750 человек выбрана другая окраина на улице Терешковой, практически в чистом поле.

Видимо власти города даже не могут предположить, что на митинг могут собраться 10 тысяч и более. В Кузбассе очень не любят собрания, не организованные администрацией.