В выборах губернатора Кузбасса примут участие шесть кандидатов из десяти

Документы на регистрацию для участия в досрочных выборах губернатора Кемеровской области 9 сентября подали шесть кандидатов из десяти, сообщает пресс-служба областной избирательной комиссии.

В облизбирком представили документы представили Владимир Карпов от КПРФ, Игорь Украинцев от ЛДПР, Юрий Скворцов от «Патриотов России», Сергей Цивилев от «Единой России», Елена Латышенко от «Партии роста», Татьяна Протас от «Справедливой России».

В настоящее время облизбирком проверяет представленные документы. Кандидаты должны были собрать не менее 208 подписей депутатов или глав муниципальных образований. Самовыдвиженцы, помимо этого, обязаны были предоставить подписи избирателей — не меньше 10153 граждан области.

Последний раз главу Кузбасса выбирали в 2015 году.

Помимо выборов губернатора, 9 сентября состоятся выборы мэра Новокузнецка и некоторых глав муниципалитетов, а также в Совет народных депутатов Кемеровской области.