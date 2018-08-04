В Кузбассе прекращено уголовное дело Стаса Калиниченко

3 августа вышел на свободу Стас Калинченко, просидевший в СИЗО три месяца. Его обвиняли в применении насилия в отношении полицейского (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Уголовное дело длилось более двух лет: виюле 2016 года Стас Калиниченко был задержан сотрудниками полиции якобы "за распитие спиртных напитков". Калиниченко отказался подисывать протокол и был доставлен в отдел полиции. Тамк нему была применена физическая сила: на теле остались многочисленные гематомы от ударов, на шее – следы удушения, на руках – следы от наручников. Однако уголовное дело было возбуждено не в отношении полицейских, а в отношении Калиниченко. Суд над Калиниченко начался 24 мая прошлого года. Все это время он находился под подпиской о невыезде, а в апреле 2018 года его взяли под стражу в зале суда.

В июне он объявлял голодовку, протестуя против пыток и условий содержания в изоляторе.

В конце июля полицейский Кузнецов, который проходил по делу потерпевшим, написал заявление о том, что вред ему возмещен и претензий к Калиниченко онне имеет.

Между тем, перед последним судебным заседанием, защитник Калиниченко Артур Сташ опубликовал в интернетевидео, которое суд отказался приобщить к делу. На нем видно как сотрудник ППС Опарин с силой толкает Станислава в "клетку", в результате чего тот натыкается на Сергея Кузнецова. После этого следствие обвинило Калиниченко в том, что он якобы умышленно ударил головой полицейского. Гособвинитель требовал для Стаса Калиниченко 2 года и 2 месяца лишения свободы.

После оглашения прокурором обвинительного заключения подсудимый отказался признать вину.

По информации сетевого издания "Абажур", на мать блогера, Риту Калиниченко, подал гражданский иск за "публичные оскорбления" начальник СИЗО-1 Андрей Зеленков. Он требует от женщины 100000 рублей за то, что та, в частности, назвала его "человеком в форме петушиной раскраски".