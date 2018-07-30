В Новокузнецке организован флешмоб против произвола полиции

Активисты новокузнецкого общественного движения "Протестный Кузбасс" запустили в социальных сетях флэшмоб #НамТакаяПолицияНеНужна. Таким образом молодые граждане юга Кузбасса пытаются протестовать против незаконных действий полиции, задержавших на минувшей неделе активистов Милу Земцову и Федора Регузова.

Задержание провели 24 июлясотрудники Центра «Э» на выходе из отдела полиции, где Земцова и Регузов давали объяснения по своему заявлению о нападении на Регузова во время одиночного пикета, который прошел 22 июля.

По словам активистов, полицейские отказались представиться и «поволокли» их в кабинет.

Один из сотрудников ударил Милу по голове, второй отобрал у активистов телефоны и выключил их. Сотрудники отдела «Э» заставили Милу и Федора написать объяснительные. Их подозревают в размещении плаката «Путин вор» на транспортной развязке Левого берега Новокузнецка.

Кроме того, по словам Земцовой, еехватали за руки, угрожалии матерились, не давалипринять лекарства. Угрожали отрезать волосы, если она будетмолчать.

Позднее Земцову и Регузова отпустили. Они намерены оспаривать действия полиции в суде.

Ранее, 22 июля, на автомобильной развязке у Левого берега Новокузнецка появилась растяжка«Путин вор», в размещении которой подозревают участников "Протестного Кузбасса".

В рамках флэшмоба #НамТакаяПолицияНеНужна,участники группы "Протестный Кузбасс" призывают неравнодушных граждан ставить на свои аватарки в социальных сетях картинки акции и распространять хештег флешмоба.