В Кузбассе продолжается суд над Стасом Калиниченко. Теперь его обвиняют в нанесении вреда государству

Завтра, 31 июля, в 14.00 в Центральном районном суде Кемерова состоится очередное судебное заседание по делу Стаса Калиниченко, которого обвиняют в нанесении побоев сотруднику полиции.

Напомним, в июле 2016 года Калиниченко был задержан сотрудниками полиции, обвинившими его в распитии спиртных напитков в общественном месте.

В результате задержания Калиниченко получил множественные травмы, в том числе от удушающего приёма, от которого несколько раз терял сознание, и… сутки административного ареста за сопротивление сотрудникам полиции в виде одних

Калиниченко и его родственники обратились с жалобами на незаконное задержание и избиение в отделе полиции Центральный, но дело было заведено на самого Стаса за то, что он якобы ударил головой в лицо.сотрудника полиции Сергея Кузнецова, нанеся ему травму в виде синяка. По версии следствия, около девяти часов вечера Калиниченко, находясь в комнате для административно задержанных, ударил полицейского головой в «область лица».

Все записи с камер наблюдения в отделе полиции Центральный исчезли.

По мнению брата Стаса, Филиппа Калиниченко, их «скорее всего уничтожили». «Они сохранили только 15-минутный фрагмент, где его уже пытаются затащить в камеру, а он кричит и сопротивляется. На видео есть момент, где он якобы совершает насилие по отношению к полицейскому»,.

В начале апреля 2018 года Стас был помещен в СИЗО, где после жалоб на ненадлежащее содержание и угрозы от работников СИЗО был помещен в подвальный карцер и объявил 20-дневную голодовку, которую прекратил только после уговоров матери и смягчения режима.

Между тем, по заявлению Артура Сташа, защитника Калиниченко, его ппытаются осудить во второй раз за одно и то же правонарушение. По словам Сташа, Калиниченко уже был наказан по событиям 19.06.2016 года на основании судебного акта от 20.06.2016г. по части 1 статьи 19.3. КоАП РФ (фото 2-3). В основу доказательства вины в рамках административного дела легли рапорты сотрудников полиции, которые сейчаспроходят свидетелями по уголовному делу. Один из тех, кто написал рапорт по административному делу, в уголовном деле_ Кузнецов,проходит как потерпевший. В подтверждение того, что написано в рапортах в административном деле приложена медицинская справка, которая является основным и единственным документальным доказательством вины Калиниченков уголовном деле Т.е. налицо попытка повторно наказать Стаса за то, за что он уже понес наказание.

Кроме того, на одном из последних заседаний суда на последнем суде стали была продемонстрирована видеозапись, на которой запечатлен момент "преступления":Стас в наручниках, с рукамиза спиной падает лицом на невесть откуда взявшегося перед ним " потерпевшего " Кузнецова и,якобы,наносит ему удар головой. Однако по словам АртураСташа, на видео видно, что позади Калиниченко находился полицейский Опарин, который толкнул Стасав направлении Кузнецова. Однако когда Сташ запросил видеофайл для дальнейшего изучения, ему было в этом отказано.Судья Донцов изъял из дела единственную запись, на которой произошло столкновение Калиниченкос полицейским Кузнецовым

В настоящее время бывший сотрудник патрульно-постовой службы Сергей Кузнецов, являюшийся потерпевшим по уголовному делу Калиниченко, написал заявление о том, что не имеет претензий к подсудимому и просит суд прекратить дело. Однако Калиниченко остается под арестом, поскольку, по мнению судьи Донцова, оннанёс ущерб не только получившему синяк сотруднику полиции, но и государству.

В чем конкретно выразился этот ущерб судья не уточнил.