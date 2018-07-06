В Кузбассе открылась юбилейная выставка Германа Захарова «Пою моё Отечество»

4 июля в Кузбасском центре искусств в Кемерове открылась выставки Германа Захарова «Пою моё Отечество», посвящённая 85-летию со дня рождения художника.

Герман Захаров не заканчивал художественного вуза и потому считается самодеятельным художником.

Сам художник говорил об этом так: «Что значит «непрофессиональная живопись»? Живопись — это красота. Для художника — его душа, его любовь. Представляете, если красота и любовь стали бы профессией!»...

В экспозиции представлено более 50 работ художника. На выставке представлена уникальная портретная серия «Мои земляки». Особое место в экспозиции занимают портреты людей искусства – писателей, музыкантов: А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, М. Цветаевой и многих других.

Впервые в Кемерове представлен портрет «Венчание Ф. Достоевского и М. Исаевой», из фондов Ленинск-Кузнецкого краеведческого музея привезен известный триптих автора «Ярославна».

Самой значительной работой Германа Захарова стали иллюстрации к «Слову о полку Игореве». Он писал солдат Великой Отечественной войны и узников концлагерей, детей Хиросимы и воинов Древней Руси, создал галерею современников – рядовых тружеников.

Выставка продлится до середины августа.