Численность населения Кузбасса снизилась до 2,7 млн человек

Согласно данным Кемеровостата численность населения Кемеровской области в 2018 году сократилась до 2 миллионов 694 тысячи 877 человек.

В 2017 году, согласно официальным данным статистики, численность жителей Кузбасса составляла 2 миллиона 708 тысяч 844 человека. Таким образом, за год количество жителей региона сократилось почти на 14 тысяч человек или на 0, 52%.

Стоит отметить, что численность населения Кемеровской области в возрасте 16-29 лет сократилась за 5 лет на 97 тыс. человек — с 509,8 тыс. человек в 2014 году до 417 тыс. в 2018 году. При этом доля молодежи в общей численности населения региона снизилась на 3,3%, с 18,6% в 2014 году до 15,5%.

Темпы сокращения жителей сельских территорий Кемеровской области оказались в два раза выше, чем городского населения: в 2017 году в городах Кузбасса было зарегистрировано 2,325 миллиона человек, а в 2018 году – 2,316 миллиона человек, что составляет 0,39%.

Снижение численности жителей сельских территорий составило 0,78%.

Количество в городах области сократилось за 5 лет с 441,5 тыс. человек до 362,2 тыс., а доля с 18,9% до 15,6%, на селе — с 68,4 тыс. до 54,8 тыс. человек, и с 17,3% до 14,5%. В сельской местности темпы сокращения молодежи немного выше, чем в городах — 19,8% за 5 лет против 18% в городах.

В общей численности рабочей силы Кузбасса в 2018 году доля молодежи в возрасте 16-29 лет составляла 22,4% — 299,4 тыс. человек. Тогда как в 2013 года эти показатели были 367,3 тыс. и 25,8%, соответственно.

Изменение численности и доли молодежи в населении Кузбасса вызваны миграционными процессами.