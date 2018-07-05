Завершен прием документов кандидатов в губернаторы Кузбасса

Избирательная комиссия Кемеровской области завершила прием документов навыдвижениекандидатов на досрочные выборы главы Кузбасса, которые пройдут в сентябре.

По информации избирательной комиссии документы на выдвижение подали десятькандидатов.

На должность губернатора Кузбасса претендуют первый секретарь беловского горкома КПРФ Владимир Карпов, председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия",депутат горсовета Новокузнецка Татьяна Протас, представитель регионального отделения «Партии социальных реформ» Аксинья Гурьянова, депутат СНДКО от ЛДПР Игорь Украинцев, кандидат от «Партии роста», уполномоченная по защите прав предпринимателей в Кемеровской области Елена Латышенко,врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилев от «Единой России», представитель «Патриотов России» Юрий Скворцов, а также три самовыдвиженца — заместитель координатора местного отделения «Открытой России» Виктор Смирнов, бывший заместитель экс-губернатора Амана Тулеева по строительству Эдуард Балабан и предприниматель Елена Щеклеина.

Почти все кандидаты — жители Кемеровской области, за исключением Гурьяновой, ее местом жительством указана Москва.

Абсолютное большинство заявившихся не судимы, кроме Смирнова: у него две судимости по статье "Побои" — одна из них погашена в 2013 году, вторая — снята в 2015-м.

У всех, кроме Елены Щеклеиной, по данным областной избирательной комиссии, есть высшее образование.

Регистрация кандидатов и сбор подписей муниципальных депутатов завершится 30 июля.

"Кандидаты на должность губернатора Кемеровской области, которые выдвинуты политическими партиями, и одномандатники должны собрать подписи 208 депутатов или/и глав, выбранных на муниципальных выборах. Кроме этого, кандидаты- самовыдвиженцы дополнительно должны собрать подписи избирателей, их количество, минимальный порог — 10 тыс. 153, максимально в комиссию кандидат должен представить 11 тыс. 168", — добавили в избиркоме.

Досрочные выборы губернатора Кемеровской области пройдут 9 сентября в единый день голосования.

Помимо губернаторских выборов, 9 сентября пройдут более 20 избирательных кампаний в местные советы народных депутатов и региональный парламент. В ходе выборов распределят 480 депутатских мандатов, а также выберут мэра Новокузнецка. На пост главы Новокузнецка претендуют Леонид Бураков (КПРФ), Владимир Пронин (Справедливая Россия) и самовыдвиженцфАлександр Шабалин и Виктор Смирнов.