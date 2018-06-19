Экс-главе СУ СК Кузбасса продлили арест до 13 сентября

9 июня Новосибирский областной суд продлил арест до 13 сентября бывшему руководителю следственного управления Следственного комитета по Кемеровской области Сергею Калинкину.

Напомним, Сергею Калинкину предъявлено обвинение в вымогательстве акций кузбасского АО "Разрез "Инской", а также лично в превышении полномочий и двух эпизодах получения взятки. По делу о вымогательстве проходят еще семь фигурантов.

Судья Анна Турченко не нашла "Оснований для избрания Калинкину более мягкой меры пресечения".

Старший следователь по особо важным делам Андрей Чернусь объяснил необходимость продления меры пресечения долгим сроком ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела, так как фигуранты находятся в четырех разных населенных пунктах — Новосибирске, Кемерове, Новокузнецке и Краснообске. При этом основания для содержания Калинкина под стражей, по его словам, не изменились: бывший высокопоставленный сотрудники СК может оказать влияние на других фигурантов дела и свидетелей или продолжить совершать преступления.

Представитель СК сообщил также, что в конце 2016 года была изъята переписка находившегося в СИЗО Калинкина с его гражданской женой, в которой они обсуждали, как скрыть от следователей полученный в виде взятки автомобиль BMW X5.

Адвокаты Сергея Калинкина настаивали на домашнем аресте. Однако, суд не принял доводов защиты.

Экс-глава кузбасского СКР Кузбассаявляется единственным фигурантом, который содержится в СИЗО.

Напомним, что уголовное дело о вымогательстве на сумму 1 млрд рублей было возбуждено в ноябре 2016 года. В конце января 2018 года расследование было завершено, обвиняемые знакомятся с материалами дела, которые составили 114 томов.

Всем восьми фигурантам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"). Кроме того, действия представителей СК проверяются на предмет превышения ими своих должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Калинкина также подозревают в получении взятки двумя автомобилями BMW X5 (ст. 290 УК РФ).