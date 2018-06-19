Назначен новый глава Ленинск-Кузнецкого муниципального района

На сессии Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого муниципального района новым главой муниципального образования избран Андрей Реванченко.

Он сменил на посту Алексея Харитонова, который в апреле 2018 года стал заместителем губернатора Кузбасса.

Андрей Реванченко - выпускник Новосибирского государственного аграрного университета — учёный агроном. В марте 2005 года Реванченко возглавил отдел прогнозирования растениеводства управления сельского хозяйства и производства Крапивинского района. Через два года стал заместителем директора филиала «Техстройконтракт-Сервиса», а в 2009 году возглавил Чусовитинской сельской территории Ленинск-Кузнецкого муниципального района. Спустя пять лет, в августе 2014 года, был назначен начальником управления по природопользованию и развитию АПК администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального района.

В апреле 2018 года Андрей Реванченко работал первым заместителем главы Ленинск-Кузнецкого муниципального района.