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В Кузбассе проходят гастроли Государственного академического Мариинского театра

19 и 20 июня в двух городах Кузбасса — Кемерове и Новокузнецке проходят гастроли балетной труппы Государственного академического Мариинского театра.

Вчера  в Новокузнецком театре драмы пройдет «Вечер балета». В программе — выдающиеся хореографические мини-спектакли из репертуара Мариинского театра: «Павлова и Чекетти» (хореография Джона Ноймайера (1971), музыка Петра Чайковского), «Видение розы» (музыка Карла Марии фон Вебера, хореография Михаила Фокина (1911), идея Жана-Луи Водуайе по стихотворению Теофиля Готье, сценарий Михаила Фокина, реконструкция Изабель Фокиной, костюмы по эскизам Льва Бакста), «Умирающий лебедь» (музыка Камиля Сен-Санса, хореография Михаила Фокина (1907), Concerto DSCH (музыка Дмитрия Шостаковича, хореограф Алексей Ратманский, ассистент хореографа — Татьяна Ратманская, художник по свету Марк Стенли, художник по костюмам — Холли Хайнс).

Сегодня «Вечер балета» пройдет  в Музыкальном театре Кузбасса им. А. Боброва. Главные партии исполняют: Кристина Шапран, Виктор Баранов, Светлана Иванова, Филипп Стёпин, Анастасия Колегова, Константин Зверев, Рената Шакирова, Василий Ткаченко, Александр Сергеев.

Рубрики: Культура
Автор: Лариса Сергеева
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