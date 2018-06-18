В Кузбассе направлено дело в отношении бывшего начальника департамента контрактной системы

В Кузбассе утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника департамента контрактной системы Кемеровской области.

Она обвиняется в том, что с сентября 2014 по декабрь 2016 года похитила вверенное денежные средства в сумме 588 тыс. руб., предназначенные для выплаты заработной платы, премий и иных выплат государственным гражданским служащим и работникам департамента.

Для этого она оформила на должность водителей департамента двух человек, которые фактически там не работали. Приказы о приеме на работу представила работникам бухгалтерии, которые начисленную зарплату передавали ей лично.

Кроме того, вопреки установленному законом запрету на участие в управлении коммерческой организацией, обязанная обеспечивать равное и беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим лицам, с января 2016 года по октябрь 2017 года оказывала коммерческому юридическому лицу покровительство, а также участвовала в его управлении, предоставляла льготы и преимущества перед другими участниками рынка, выразившиеся в обеспечении квалифицированным персоналом, создала наиболее благоприятный режим при оформлении документов для получения статуса специализированной организации в сфере закупок, а также предоставила доступа к информационной системе. Это позволило организации осуществлять предпринимательскую деятельность на более выгодных условиях.

Органами предварительного расследования предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 и ст. 289 УК РФ (присвоение имущества, с использованием своего служебного положения, в крупном размере и незаконное участие в предпринимательской деятельности).

После утверждения обвинительного заключения дело направлено в суд для рассмотрения по существу.