В России начались митинги протеста против повышения пенсионного возраста

Первый митинг против решения правительства РФ о повышении пенсионного возраста прошел на главной площади Новосибирска в субботу.

В согласованном митинге, организованном “Комитетом солидарных действий”, который объединяет различные оппозиционные движения города, приняли участие около 300 человек.

Митингующие потребовали отправить в отставку президента Владимира Путина и российский кабинет министров во главе с Дмитрием Медведевым. Собравшиеся протестовали против подорожания бензина, планов по увеличению возраста выхода на пенсию и намерения поднять НДС с 18 до 20%.

Один из организаторов митинга Андрей Никитин сообщил изданию Сибирь.Реалии, что оппозиция намерена проводить подобные митинги каждые две недели. Следующая акция протеста запланирована на 28 июня. По словам Никитина, главная задача протестующих – оказать давление на позицию новосибирских депутатов в Государственной думе. Тем предстоит голосовать за законопроект и региональное Законодательное собрание, которое должно дать отзыв на проект повышения пенсионного возраста.

Также 16 июня прошел одиночный пикет в Рязани. Там с плакатом «Работай — плати — подыхай! Требуем отмены повышения пенсионного возраста» стоял молодой сторонник Навального Алексей Борисов, позже его сменила пенсионерка Елена Щербакова.

Организаторами пикета выступили Партия пенсионеров и «Пенсионеры за достойную жизнь», их пришли поддержать члены «Левого фронта», Либертарианской партии и сторонники Алексея Навального. Они потребовали от правительства отменить повышение пенсионного возраста, остановить рост цен на бензин и уйти в отставку.

Подобные митинги активисты хотят провести 24 июня в Сосновогорске (Коми).

В Кузбассе подано уведомление о проведении митинга 30 июня в Новокузнецке на Площади победы.

По словам одного из организаторов митинга — Денисаа Шакин, уель мероприятия – активный протест против повышения пенсионного возраста. "Мы убеждены, что многие просто не доживут до пенсии, учитывая экологию Кузбасса и климат", — считает Шакин.

В уведомлении, поданном в администрацию города, говорится, что митинг предполагается начать в 17:00, а завершить в 19:00. При этом возможное количество его участников может достигать 300 человек. Организаторы митинга планируют использовать звукоусилители, флаги и другие атрибуты.

Между тем, оппозиционер Алексей Навальный призвал провести в России 1 июля протестные акции против пенсионной реформы. Заявки на согласование поданы в 20 городах.

По мнению Навального, «повышение пенсионного возраста, затеянное Путиным и Медведевым, – самое настоящее преступление. Обычное ограбление нескольких десятков миллионов человек под видом "назревшей реформы"».

«Это общенациональный и общенародный протест. Мы призываем всех участвовать в акциях против повышения пенсионного возраста вне зависимости от политических взглядов и предпочтений. Нам все равно, за кого вы голосовали вчера. Приходите на улицу сейчас, а иначе завтра вы не доживете до пенсии», – написал Навальный.

По мнению Навального, решение о повышении пенсионного возраста противоречит всему тому, что президент Владимир Путин говорил на протяжении 18 лет. Это «бессмысленная и вредная мера». Навальный предложил «экономить» на «воровстве при госзакупках», на «огромных бюджетах на государственное телевидение» и т. д.

Кроме того, представители томского и алтайского отделений КПРФ подали уведомления о проведении в регионах акций против повышения пенсионного возраста. Алтайские коммунисты рассчитывают провести митинги численностью до 1 тыс. человек в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Причем организаторы рассчитывают добиться согласования проведения акций на центральных площадках в этих городах.

В Томске митинг на площади у ДК «Авангард» запланирован на 30 июня. Заявлено 500 человек. Протестовать организаторы намерены против повышения пенсионного возраста, против роста цен на бензин и роста НДФЛ.

Омские коммунисты собираются начать серию протестов против повышения пенсионного возраста с пикетов. Они запланированы на 21 июня около здания администрации Кировского района. Потом планируется проведение митинга. Его дата еще не назначена.

Еще одна заявка на проведение «пенсионного протеста» подана от местного отделения партии «Яблоко» на 1 июля. Заявка подана на участие в акции 900 человек.

В Красноярске, по словам первого секретаря красноярского крайкома КПРФ Петра Медведева, протестные митинги планируются на конец июля, по окончанию чемпионата мира по футболу.

Напомним, правительство 14 июня предложило повысить пенсионный возраст в России. В выходные соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. Он предусматривает, что пенсионный возраст будет повышаться поэтапно с 2019 г. и в итоге достигнет 65 лет для мужчин (сейчас – 60 лет) к 2028 г. и 63 лет для женщин (сейчас – 55 лет) к 2034 г.