Врио губернатора Кузбасса намерен сменить руководство регионального представительства при правительстве РФ

В ближайшее время временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев намерен сменить руководство регионального представительства при правительстве РФ, сообщает пресс-служба администрации области.

Смена руководства представительства администрации Кемеровской области при правительстве РФ произойдет из-за низкой эффективности работы. В настоящее время руководителем представительства АКО при Правительстве РФ является Юлия Чеканова, которая работает там же более 15 лет.

Ранее сообщалось, что с 5 по 15 июня Главное контрольное управление и Главное финансовое управление Кемеровской области провели проверку хозяйственной деятельности Представительства администрации Кузбасса при правительстве РФ и его хозяйственный комплекс.

Подробности итогов проверки пока не разглашаются., но деятельность представительства оценена как низкоэффективная.