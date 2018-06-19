По итогам осенней выборной кампании могут быть переназначены представители Кузбасса в Совете Федерации

По итогам осенней выборной кампании в регионах постов в Совете федерации РФ могут лишиться представители Кузбасса, сообщает "КоммерсантЪ".

На сегодняшний день Кемеровскую область в СФ представляют заместитель председателя комитета СФ по экономической политике Сергей Шатиров и член комитета по бюджету и финансовым рынкам Александр Лаврик.

По информации “КоммерсантЪ”, от исполнительной власти кандидатом в сенаторы станет секретарь кемеровского отделения «Единой России», заместитель губернатора по взаимодействию с органами местного самоуправления Алексей Синицын.

Напомним, ранее Алексей Синицын уступил кресло спикера Аману Тулееву после его отставки с поста губернатора 1 апреля.

От законодательной власти кандидатом в сенаторы, по данным источника “КоммерсантЪ”, станет кто-то из победителей праймериз «Единой России», поскольку члены СФ от законодательной власти могут быть избраны только из числа депутатов.

В Кузбассе по итогам праймериз «Единой России» кандидатами в одномандатных округах стали представители крупных бизнес-структур. О информации издания от законодательной власти сенатором может стать экс-руководитель аппарата обладминистрации, ректор Кузбасского института развития профессионального образования Алексей Зеленин или депутат облсовета, гендиректор ООО «E-Лайт-Телеком» Вячеслав Петров.