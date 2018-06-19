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В Кузбассе проводится прокурорская проверка по факту возгорания на шахте "Ерунаковская-8"

Межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли выясняет причины вчерашнего возгорания на шахте "Ерунаковская-8" в Новокузнецком районе Кемеровской области.

Ранее сообщалось, что вчера после произошедшего на шахте «Ерунаковская-8» возгорания кабеля были эвакуированы более 110 горняков. Девять человек оставались под землей, чтобы обеспечивать жизнедеятельность предприятия.

Сразу после инцидента началась проверка соблюдения требований охраны труда и промышленной безопасности. Для выяснения обстоятельств произошедшего на шахте была создана специальная комиссия.

 Газовая обстановка в горных выработках  была в пределах нормы. Однако работы по добыче угля были приостановлены. 

Сегодня, по сообщению пресс-службы "Распадской угольной компании", в состав которой входит предприятие, шахта "Ерунаковская-8" возобновила работу. 

Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли проводит проверку соблюдения правил техники безопасности и охраны труда.

Рубрики: Происшествия
Автор: Лариса Сергеева
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