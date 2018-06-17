В Кузбассе продолжается выдвижение кандидатов на пост губернатора Кемеровской области.

Так, на досрочных выборах главы региона кандидатом от КПРФ утвержден первый секретарь беловского горкома КПРФ Владимир Карпов.

Решение было принято на областной партийной конференции, которая прошла в Кемерово. Кроме того, первый секретарь обкома КПРФ Николай Мухин станет единственным кандидатом в областной совет от КПРФ по партийным спискам.

Как сообщается на сайте КПРФ, Владимир Карпов – опытный партийный и хозяйственный деятель. В советское время возглавлял Беловский горком КПСС, входил в состав ЦК КПСС. Господин Карпов – один из немногих членов ЦК, голосовавших за отставку Михаила Горбачева. С 2008 года руководит Беловским горкомом партии.

По информации "КоммерсантЪ", фракция КПРФ в СНДКО последний раз была представлена 15 лет назад.

Кузбасский парламент состоит из 46 депутатов. В нем представлены три фракции: от партии «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия». У единороссов подавляющее большинство депутатов – 40, по одному представителю у ЛДПР и справороссов.

На минувшей неделе о своем самовыдвижении на пост губернатора Кемеровской области заявил Эдуард Балабан — бывший заместитель губернатора Кемеровской области. Он уведомил избирательную комиссию Кемеровской области о самовыдвижении на должность губернатора Кемеровской области и представил соответствующий пакет документов.

Эдуард Балабан в настоящее время работает директором по развитию ООО "Гарант-К42". С 2011 по 2013 год был руководителем Главного управления капитального строительства Кемеровской области. С декабря 2013 года до августа 2014 года занимал должность заместителя губернатора Кузбассу по строительству.

После ухода с поста вице-губернатора против него было возбуждено уголовное дело о присвоение денежных средств. По словам кандидата в губернаторы оно было закрыто в 2015 годуза отсутствием состава преступления. "Были люди, которые пытались возбудить уголовное дело, дело было сфабриковано, правоохранительные органы разобрались, принесли официальные извинения", — заявил Балабан.

Таким образом, в настоящее время на пост губернатора Кузбасса выдвинуты от регионального отделения "Единой России" — врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев, от КПРФ — Владимир Карпов, самовыдвиженец Эдуард Балабан.