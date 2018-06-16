В России будет повышен налог на добавленную стоимость

Правительство России намерено повысить налог на добавленную стоимость с 18% до 20%, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства ан минувшей неделе.

Впервые о возможном росте НДС до 20% стало известно в мае 2018 года. До этого налог не менялся с 2004 года. Налог идёт в федеральный бюджет, его выплачивают компании и предприниматели, которые продают товары и услуги, фактически НДС оплачивает потребитель.

С помощью повышения сборов власти хотят найти деньги на выполнение «майского указа» Владимира Путина, который поручил к 2024 году повысить безопасность и качество автомобильных дорог и инфраструктуры, обеспечить рост численности и продолжительности жизни населения, а также заняться развитием «цифровой экономики». Предполагается, что рост НДС даст бюджету 2 трлн рублей из необходимых 8 трлн рублей.

Между тем, по мнению экспертов, при повышении НДС цены поднимутся, а спрос в малом и среднем бизнесе может упасть. Эксперты считают, что рост НДС — это наиболее мягкая форма повышения нагрузки, но можно обойтись и без неё: например, с помощью продажи госпакетов «Аэрофлота» и ВТБ или пересмотра «майских указов».