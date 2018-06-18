В Кузбассе завершились обменные гастроли Кемеровского областного театра драмы и Новокузнецкого драматического театра

С 13 по 17 июня в Кузбассе проходили обменные гастроли Кемеровского областного театра драмы и Новокузнецкого драматического театра.

В гастрольную афишу вошли разные по жанру спектакли, для разной аудитории. Так жители Новокузнецка увидели спектакли «Доходное место» (А. Островский), «Жениха вызывали…» (А. Иванов), «Шикарная свадьба» (Р. Хоудон), «Примадонны» (К. Людвиг) и сказку «Белоснежка и семь гномов» (Братья Гримм, инсценировка – Д. Привалов).

Новокузнецкий театр привезет в областную столицу спектакли: «Всякое бывает» (по рассказам В. Шукшина), «Не до смеха» (М. Гавран), «Полет над гнездом кукушки» (К. Кизи), «Звездный час» (К. Людвиг), «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (П. Бомарше), «Конек-Горбунок» (П. Ершов).

Кроме того, у зрителей в Кемерове была возможность посмотреть современные постановки двух представителей петербургской школы – спектакль «Всякое бывает» молодого режиссера Михаила Лебедева и «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Петра Шерешевского, с которым Новокузнецк успешно сотрудничает не первый год.